Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara yeni çağrı

21 Ekim 2021 Perşembe, 10:54

Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara yeni bir çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Sayın Bürokratlar, Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, hafta sonu sosyal medya hesabında yayınladığı videoda; "İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı 'efendim emir aldık uygulamak zorunda kaldık' diyeceklerdir. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. ‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin" çağrısını yaptı.