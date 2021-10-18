Kılıçdaroğlu "mafyatik düzene hizmet etmeyin" dedi, bürokrattan suç duyurusu geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memurlara ve bürokratlara yönelik sosyal medya hesabından yaptığı çağrı için Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü Satın Alma Müdürü Paşa Taşyürek suç duyurusunda bulundu.
Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü Satın Alma Müdürü Paşa Taşyürek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz" dediği sözleri üzerine CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 16 Ekim 2021 tarihinde birçok medya organında yayınlanan ve aynı zamanda Twitter üzerinden paylaşılan videoda bu ülkede devletine hizmet etmekte olan bürokratlara açık bir şekilde iftira attığını ve bununla yetinmeyip tehdit ettiğini ileri süren ve suç duyurusu için Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe veren Paşa Taşyürek, dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verdi.
Taşyürek, dilekçesinin devamında Kılıçdaroğlu'nun sözleri için "Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere tehdit ve iftiralarda bulunmuştur. Ben yaklaşık 3 yıldır Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünde satın alma müdürlüğü görevini yürütüyorum, şu ana kadar hiçbir siyasi erk tarafından illegal bir konu için aranmadım. Kılıçdaroğlu da eski bir bürokrat olarak bu sözleri sarf ederken bizleri ne duruma düşürdüğünü anlamalı bürokratlara attığı bu iftira ve yaptığı bu tehdit açıklamasının gereğini yüce adaletimize bırakıyorum. Bu konu ile ilgili gerekli soruşturmanın başlatılmasını ve devletimiz bürokratlarına yapılan bu suçlamalar için de kamu davası açılmasını talep ediyorum” dedi.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı video paylaşımında "Şimdi, hepimizin gördüğü bildiği bir şey daha var. İktidarın değişmesine az kaldı" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"İktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı eminim ki; 'efendim, emir aldık, uygulamak zorunda kaldık' diyecekler. İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen, sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Cenap Şahabettin'in bir sözü var. Der ki; En ağır angarya, faydasızlığından emin olduğunuz işi vazife namına ifa etmektir. Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız"
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