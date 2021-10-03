Kemal Kılıçdaroğlun'dan çok sert Erdoğan paylaşımı: Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gıda fiyatlarında gerçekleşen yüksek artış ile ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim çağrısında bulunarak, "Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü" dedi.
Son günlerde temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere birçok ürüne gelen zamlar yurttaşın en önemli gündem maddesi haline geldi.
Yüksek fiyatlar ve gelmeye devam eden zamların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinden alışveriş yaptı. Erdoğan, "Fiyatlar gayet uygun; bunları süratle çoğaltacağız." açıklamasında bulundu.
"ZAMLARLA MÜCADELEMİZ ÇOK SERT GEÇECEK"
Erdoğan'ın açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından çok sert paylaşımlarda bulundu. Market fiyatlarından dolayı yurttaşların kredi çekme seviyesine geldiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Yemin olsun ki, zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek. Yedirmeyeceğiz fakiri fukarayı sizin şaşaalı saraylarınıza" dedi.
"SENİ TARİHE GÖNDERDİĞİMİZDE GÖRECEKSİN"
Zamların ve yüksek gıda fiyatlarından Erdoğan'ın sorumlu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
- Halkımız market sepeti yapmak için kredi çekiyor; domatesi, biberi krediyle alıyor. Yemin olsun ki, zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek. Yedirmeyeceğiz fakiri fukarayı sizin şaşaalı saraylarınıza. Zam peşinde koşan şirketler, bizim iktidarımızda unutsunlar kendilerini.
- Bu durumun yegâne kaynağı sensin Erdoğan. Senin tek adamcılığındır ülkeyi bu hale sokan. Üstelik her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun. Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü.
Halkımız market sepeti yapmak için kredi çekiyor; domatesi, biberi krediyle alıyor. Yemin olsun ki, zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek. Yedirmeyeceğiz fakiri fukarayı sizin şaşaalı saraylarınıza. Zam peşinde koşan şirketler, bizim iktidarımızda unutsunlar kendilerini.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 3, 2021
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