Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Tarımsal kalkınma zirvesi’nde açıklamalarda bulundu

01 Ekim 2021 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın tarım politikasını eleştirerek “İktidarın tarım politikası yok. Bir politikanın olması için bir planlama olması lazım. Politikası olmayan siyasal iktidarın tarımı bu halde olması yadırganamaz. Acısını çiftçiler çekiyor. Var olan düzeni hep birlikte değiştirmeliyiz” dedi. Kılıçdaroğlu, çiftçilerin kredi failerini sileceklerini yineledi.

CHP, dün Yenikapı‘daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde “Tarımsal Kalkınma Zirvesi” düzenleyerek 5 yıllık tarımsal stratejisini, yeni politikaları ve üretici odaklı çözümlerini açıkladı. 3 gün sürecek zirvenin ilk gününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’li milletvekilleri, CHP’li 160 belediye ve 300 kooperatif katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “Bu zirvede paylaşılacak her fikir, Türkiye’nin geleceğine ekilen, sağlıklı tohumlardır. Tarımsal kalkınmayı göz ardı eden bir Türkiye güçlü bir ülke olamaz” dedi.

Zirvede konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu da tarımdaki düzeni değiştireceklerini belirterek “Nasıl değiştireceğiz? anayasada hüküm var. Anayasa bunun kurallarını koymuş, o kurallara göre değiştireceğiz. Anayasa Madde 166, ‘Özellikle sanayinin ve tarımın, yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu bir biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını planlamak devletin temel görevidir.’ Planlamanın özü şudur: Herkes üretecek, kimse kaybetmeyecek. Çiftçi bir yıl önceden ne ekeceğini bilecek ve o ürünü kaça satacağını bilecek. Sattığı üründen zarar etmeyeceğini bilecek ve tüketici de evine ucuz ürün götürecek. Bunu yapacağız. Bunu yaptığımız zaman fiyatlar da istikrar olur, politika olur, sağlıklı bir zemin yaratmış oluruz” dedi.

‘ÇİFTÇİ ZARAR ETMEYECEK’

CHP iktidarında çiftçinin belirlenen taban fiyatın altında bir satışa zorlanmayacağını anlatan Kılıçdaroğlu, “Çiftçinin ister bankalardan ister tarım kredi kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz” diye konuştu.