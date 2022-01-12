Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Enes Kara' açıklaması

12 Ocak 2022 Çarşamba, 15:33

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Enes Kara’nın yurt olarak kaldığı cemaat evinde gördüğü baskıları anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son vermesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Kara'nın yaşamına son vermesinin ardından ülke genelinde tarikat ve cemaatlere tepki gösterildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Enes Kara ile ilgili açıklama yapmadığı ve cemaatlere tepki göstermediği yönünde eleştiriler yöneltildi. Konuyla ilgili dün Twitter hesabından açıklamada yapan Kılıçdaroğlu, "Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım" dedi.

Bununla birlikte Kılıçdaroğlu'nun açıklaması tartışmalara neden oldu. Öte yandan Halk TV’den Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, “Enes’in anlattığı gibi zorla inanç dayatmasına karşıyız” ifadelerini kullandı. Enes Kara'nın videosunu izlediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "İçim parçalandı. Çok üzüldüm. Enes gibi gençleri bizim iktidarımız kurtaracak" diye belirtti.

Bila’nın yazısından ilgili bölümler şöyle: