Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a La Casa de Papel ile 'seçim' göndermesi

03 Kasım 2021 Çarşamba, 20:55

Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, izlenme rekorları kıran ‘La Casa de Papel’in son bölümlerinin resmi fragmanını paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Netflix Türkiye hesabının paylaşımını alıntılayarak erken seçim mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu, "Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor. LCDP son 5 bölüm 3 Aralık'ta. Sadece Netflix'te" diyen Netflix Türkiye gönderisini “Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…” notuyla paylaşarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermede bulundu.

Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef… https://t.co/3neXJffkVQ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 3, 2021

La Casa de Papel, Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu ediniyor.