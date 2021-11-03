Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a La Casa de Papel ile 'seçim' göndermesi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Netflix Türkiye'nin La Casa De Papel dizisi üzerinden göndermede bulundu.
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, izlenme rekorları kıran ‘La Casa de Papel’in son bölümlerinin resmi fragmanını paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Netflix Türkiye hesabının paylaşımını alıntılayarak erken seçim mesajı verdi.
Kılıçdaroğlu, "Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor. LCDP son 5 bölüm 3 Aralık'ta. Sadece Netflix'te" diyen Netflix Türkiye gönderisini “Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…” notuyla paylaşarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermede bulundu.
Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef… https://t.co/3neXJffkVQ— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 3, 2021
La Casa de Papel, Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu ediniyor.
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