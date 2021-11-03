Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon tepkisi: Önemli adımlar atacağız
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık enflasyonu yüzde 19,89 olarak açıklamasının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon yüzde 40'ın üzerinde" diyerek, "Bazı önemli adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. TÜİK'e göre, tüketici fiyatları, ekim ayında aylık bazda 2,39 yüzde artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,58'den yüzde 19,89'a yükseldi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı orana tepki göstererek, "Gerçek enflasyon yüzde 40'ın üzerinde" dedi.
Önemli adımlar atılacağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj şu şekilde:
"TÜİK 'Enflasyon %19.892 demiş. Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon %40'ın üzerinde. Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız."
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi
- Cem Yılmaz'dan Kavala ve Demirtaş çıkışı
- Erdoğdu'dan, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Havalimanında büyük tehlike atlatıldı
- Adaylık iddiası: Erdoğan yerine sürpriz isim!
- Sızıntıda 'Süleyman Soylu' iddiası
- e-Devlet hesabınızı kontrol edin
- Yandaş yazar davayı hazmedemedi
- Enflasyon rakamları açıklandı
- Putin'den dikkat çeken sözler: 'Gözlemlediklerimizi...'