Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon tepkisi: Önemli adımlar atacağız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. TÜİK'e göre, tüketici fiyatları, ekim ayında aylık bazda 2,39 yüzde artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,58'den yüzde 19,89'a yükseldi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in açıkladığı orana tepki göstererek, "Gerçek enflasyon yüzde 40'ın üzerinde" dedi.

Önemli adımlar atılacağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj şu şekilde:

"TÜİK 'Enflasyon %19.892 demiş. Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon %40'ın üzerinde. Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız."