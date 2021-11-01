Son dakika... Art arda zamların ardından Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a soru

01 Kasım 2021 Pazartesi, 12:44

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah art arda gelen zam haberlerinin ardından Twitter'daki hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"Zamlar durmuyor. Ekim'de 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda. Doğalgaza %48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımının devamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmeye göndermede bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Ey gözleri Biden’a gülen Şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi?" diye sordu.