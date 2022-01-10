Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert kriz yanıtı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2001 krizi hakkında sözlerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Bugün yaşananların, senin ekonomist olduğun sanrılarınla hiçbir ilgisi yok. Sana ve şürekana Allah akıl fikir versin; ülke yönetiyorsunuz sizler!" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü 2001 kriziyle ilgili sözlerine cevap verdi.
Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında şunları belirtti:
- Erdoğan “2001 krizinin faturasını bugün ödemeye devam ediyoruz” demişsin. Mütevazilik yapmışsın. “Bugün yaşadıklarımızın sebebi 1970 petrol krizidir” de diyebilirdin. Hatta “O dönem aman petrol canım petrol çağrımıza uyulsaydı, bugün bunların hiçbiri yaşanmazdı” da diyebilirdin.
- Bugün yaşananların, senin ekonomist olduğun sanrılarınla hiçbir ilgisi yok. Sana ve şürekana Allah akıl fikir versin; ülke yönetiyorsunuz sizler!
ERDOĞAN NELER SÖYLEMİŞİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti:
- Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler sebebiyle Türkiye, demokrasi ve ekonomide çok ağır yaralar aldı, bedeller ödedi. Merhum Özal’ın başlattığı açılım seferberliği ise tam ritmini bulacakken koalisyonların sembolü olduğu siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle maalesef o da yarım kaldı.
- Türkiye, ekonomide üretim ve sanayileşme alanında içine hapsedildiği cendereyi onca gayretine rağmen kırmayı bir türlü başaramadı. 28 Şubat müdahalesi ve ardından gelen 2001 krizinin toplum hayatında ve ekonomide yol açtığı faturaları ise çok uzun yıllar ödemeye devam ettik.
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