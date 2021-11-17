Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meyve Sebze Toptancı Hali'nde, 'helalleşme' sorusuna yanıt

17 Kasım 2021 Çarşamba, 13:10

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Meyve-Sebze Toptancı Hali'ndeki esnafı bu sabah ziyaret etti. Kimi esnaf Kılıçdaroğlu'na gelen zamlardan yakınırken, kimisi de belediye başkanlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara Milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Murat Emir, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği bir esnaf, “Şaşırdık, elektriğe gücümüz yetmiyor, perişanız. Esnaf olarak, üretici olarak gerçekten büyük sıkıntı var” diyerek elektriğe gelen zamlardan şikayet etti. Kılıçdaroğlu ise esnafa, “İnşallah hep beraber düzelteceğiz” yanıtını verdi. Bir vatandaş ise üç gün önce 45 liraya aldığı deterjanın bugün 75 lira olduğunu söyledi. Vatandaş, “Üç günde 30 lira zam olmaz. Yazık bu insanlara” dedi.

Bir başka esnaf ise Kılıçdaroğlu’ndan EYT’lilerin sorunlarını dile getirmesini istedi. Vatandaş, “Devlet gözünde genç gözüküyoruz, diğer sektörlere gittiğimiz zaman iş bulamıyoruz. Şu anda boştayız” diyerek sorununu dile getirirken, Kılıçdaroğlu ise “Bir an önce gelsin diye sıkıştırıyoruz. Çözeceğiz inşallah, biraz sabredin” dedi.

“İŞİNİZ DE OLACAK, ALTIN GİBİ ADAMLAR DA OLACAK”

Ziyaret esnasında bir diğer esnaf ise, “İlk önce öbür taraf duysun, bir girişi var sekiz çıkışı var, yazık değil mi bu esnafa? Bu kadar oy veriyoruz, bize yazık, halkımıza yazık. Bu kadar millet perişan” diye konuştu. Bir vatandaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'dan duyduğu memnuniyeti, “Bize bu Mansur Başkan’ı, Fethi Başkan’ı siyaset yapmayıp getirdiğin için Allah senden razı olsun. Esaretten kurtardın bizi. Altın gibi adamlar bunlar. Bizim işimiz olmuş olmamış, Allah sağlık versin” sözleriyle dile getirdi. Kılıçdaroğlu ise vatandaşa, “İşiniz de olacak, altın gibi adamlar da olacak” yanıtını verdi.

“BU MEMLEKETİN BARIŞMAYA, HUZURA İHTİYACI VAR”

Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” mesajını hatırlatan bir esnaf, “Başkanım şu helalleşme işini çıkarmasanız daha iyi değil miydi?” diye sordu. Kılıçdaroğlu ise “Bu memleketin barışmaya ihtiyacı var, bu memleketin huzura ihtiyacı var” cevabını verdi.

“BİZİM KIRMIZI HALIMIZ YOK” DEDİ, MONTUNU ÇIKARIP YERE SERDİ

Bir başka esnaf ise montunu çıkararak, yanına gelen Kılıçdaroğlu'nun önüne serdi ve "Bizim kırmızı halımız yok" dedi. Montun üzerine basarak geçmesini isteyen esnafın talebini reddeden Kılıçdaroğlu, montun üzerinden atlayarak karşı tarafa geçti. Esnaf Kılıçdaroğlu'na, "Benim montumu sizden başka kimse çıkaramazdı" dedi.

Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretinin ardından orada bulunanlarla birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nde bir toplantıya katıldı.