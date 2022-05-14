Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mithat Sancar'a taziye ziyareti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, annesini yitiren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; annesi Münire Sancar’ı kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.
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