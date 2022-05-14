Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mithat Sancar'a taziye ziyareti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, annesini yitiren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziye ziyaretinde bulundu.

ANKA
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 08:06
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mithat Sancar'a taziye ziyareti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; annesi Münire Sancar’ı kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a taziye ziyaretinde bulundu, başsağlığı diledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.


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