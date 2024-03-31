Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: 'Son bir adım kaldı'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:40
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: 'Son bir adım kaldı'
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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız."


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