Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘üçüncü ittifak’ açıklaması: Saygı duyacağız

15 Nisan 2022 Cuma, 22:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ‘ittifak içinde ittifak’ açıklamasını, “Saygı duyacağız. Ayın 24’ünde toplanacağız. Benim şahsi görüşüm oturulup konuşulur ve liderler karar verirler” sözleriyle değerlendirdi.

Karamollaoğlu, Karar Tv’de iki gün önce katıldığı programda “Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. üçüncü ittifak olabilir” demişti.

Saadet Partisi lideri dün, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek Twitter üzerinden, “Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, ‘ittifak içinde ittifaklar’ olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik” yazmıştı.

KILIÇDAROĞLU: SAYGI DUYACAĞIZ



Temel Karamollaoğlu'nun sözleriyle başlayan 'üçüncü ittifak' tartışmasına değinen Kılıçdaroğlu, "Biz Millet İttifakı'nı oluşturan partiler olarak bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Temel Bey'in düşüncesi ittifaktan ayrılmak değil, ittifak içinde belli bir ittifak oluşturabilir yönünde. Saygı duyacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Üçüncü ittifaka gerek var mı?" sorusunu ise "Bu konu hakkında yorum yapmam doğru olmaz" diyerek yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin çok milletvekili çıkarmasanın çok fazla bir anlamı yok. Önemli olan parlamentoda çoğunluğu oluşturmak. Bir partinin tek başına girmesi ya da parlamento çoğunluğu olmadan çok oy almasının bir önemi yok. CHP, seçimlerde diğer partilerden bir kısım isimleri aday yapmaya açık. Milletimiz bunu bir Millet İttifakı olduğunu anladı, umut da bağladı. Sistemi de anlattık. Millet İttifakı üzerinde konsensus sağlanmış vaziyette. İttifakta bir çatlak yok" dedi.

GÜLTEKİN UYSAL'IN SÖZLERİ

Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayı için '20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak' sözlerini ise "Bazı rahatsızlıkların oluştuğu bilgisi bize de geldi. Gültekin Bey ikinci bir paylaşım yaptı, sorun sözüldü. Bir yanlış anlama var. Bir tweet ile düzeltiyor. Gültekin Bey sadece benimle değil, diğer liderlerle de görüşecek" diye yanıtladı.

Macaristan seçimlerini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Adaylığı çok erken açıklandı. Bizim yapımızla Macaristan'ın yapısı arasında çok fark var. Bizim kültürümüz farklı. Benzerlik sadece ittifakın 6'lı olması" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Doğru aday, güvenilir aday olacak. Taahütlerini yerine getireceği konusunda güven veren bir aday olacak. Hepimiz oturacağız, karar vereceğiz. Adayın devleti bilmesi lazım. Kurumların inşa edilmesi lazım. Devlete liyakat sistemi gelmesi lazım. Benim şahsi kanaatim tek adayla gidelim ve birinci turda mesele biter.





Çok iyi bir aday seçeceğiz ve gerçekten Türkiye'yi çok iyi yöneteceğiz. Bütün hazırlıklarımız var. Bütün partilerden de daha hazırlıklıyız onu da ifade edeyim. Yani iktidar partisi dahil onlardan daha hazırlıklıyız. Taha Bey ne yaparlarsa yapsınlar, bütün sandıklarda güvenliği sağlayacağız. Bizdeki veriler hiçbir partide yok. İktidar partisi dahil. Biz son 5-6 seçimde kim hangi sandıkta oy kullanmış onu biliyoruz. Müthiş bir dijital altyapımız var, müthiş bir kadromuz var, yetenekli bir genç ordumuz var hepsi sandıkların başında olacak. Kaldı ki bunu sadece CHP olarak söylüyorum. 5 parti daha var.





Ben Muharrem İnce'nin adaylığının hata olmadığını düşünüyorum.



"BÜTÜN YASADIŞI PARALAR TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR VE AKLANIYOR"



Benim Man Adası davasını kazanacağım zaten belliydi. Alt mahkemede hakimler değiştirildi, deliller toplanmadı. Benim ortaya koyduğum deliller vakıflar bankasının dekontu. Vakıflar bankası bu dekont sahtedir demedi. Ayrıca MASAK raporu var o da doğruluyor zaten. Neyini yalanlayacaklar? O dönem Erdoğan yargı üzerinde baskı kurarak benim yaptığım açıklamaları gölgelemek istedi. Alt mahkemede başarılı da oldu sanki benim sunduğum deliller sahteymiş gibi. Doğruluğu çıktı ortaya. Dolayısıyla bir ülkeyi yöneten kişi vatandaştan vergi isterken kendi ailesinin ve yakın çevresinin bu devlete vergi vermemesi için başka arayışlara girer, vergi cennetlerinde şirketler kurar, oralardan para transferleri yapıp Türkiye'de 1 kuruş vergi ödemezlerse sormamız gerekiyor, sen bu ülkeyi gerçekten severek, isteyerek ve ülkenin çıkarları için yönetiyor musun? Sadece Erdoğan'ın olayı da değil bu. Kaç sefer yasa çıktı. Türkiye'ye getirin parayı biz sizin paranızı aklayacağız. Uyuşturucu paraları, insan kaçakçılığı paraları, bütün yasadışı paralar Türkiye'ye getiriliyor ve aklanıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...