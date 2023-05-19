Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ görüşmesi öncesi dikkat çeken video paylaşımı!
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yapacağı görüşme öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoya "Vatanını seven sandığa gelsin!" notunu düştü.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yapacağı görüşme öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoya "Vatanını seven sandığa gelsin!" notusunu düştü.
Vatanını seven sandığa gelsin! pic.twitter.com/QNiP1C0zug— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 19, 2023
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