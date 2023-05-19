Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a terör cevabı: Teröristlerle defalarca masaya oturan sendin

Yayınlanma: 19.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.05.2023 - 03:00

Seçim kampanyası dönemi boyunca olumlu bir dil kullanan, kavgadan kaçınan Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile seçim stratejisini değiştirdi. Daha önce kendine kalp işaretini sembol seçen Kılıçdaroğlu, ikinci tur için yaptığı ilk konuşmada sık sık kürsüye vurdu.

"GİZLİ KAPAKLI YOLLAR"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın seçim süreci boyunca Millet İttifakı’nı terör ile ilişkilendirerek “kara propaganda” yürüttüğünü söyledi. Erdoğan’ın adını anarak ve doğrudan ona yönelik konuşarak yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında milletimizden gizli gizli pazarlıklar yapan? Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak? Senin ne haddine bize kara çalmak? Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Erdoğan, senin izlediğin hiçbir tavizkâr ve gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Sen değil misin FETÖ’yü besleyip büyüten, ayağına kadar giden, ‘Ne olursun, yalvarıyorum, geri dön’ diyen sen değil misin? Sen değil misin onunla el ele verip milletin ordusuna, şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kumpas kuran? Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım asla durmayacağım. Erdoğan, sen parmağında tek yüzükle iktidara geldin. Yedi sülalesini zengin ettin.”

ÖZELEŞTİRİ YAPTI

Kendilerinin hataları olduğunu kabul eden Kılıçdaroğlu, “Kimi sandığa gidip tepkisel oy kullandı. Kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan’a gitti. Çünkü mevcut yönetimin kara propagandasına maruz bırakıldılar. Sevgili vatandaşlarım mesajlarınızı aldık” ifadesini kullanmadı. Seçim sonuçlarına yapılan itirazlara da değinen Kılıçdaroğlu, “Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. YSK’ye tüm itirazları yaptık. Son oy doğru yazılana kadar tepelerindeyiz. Bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor” dedi. Kılıçdaroğlu, “Her sandıkta bu kez beş müşahide ihtiyacımız var. Her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit, kadın ve erkek sandık görevlisine ihtiyacımız var. Bize oy veren 25 milyon kişiye çağrı yapıyorum. Vatanını seven sandığa koşsun” dedi.

"AKP KALIRSA BUNLAR OLACAK!"



Kılıçdaroğlu konuşmasında olacakları şöyle aktardı: