Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ görüşmesi başladı
Son dakika haberi... Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki kritik görüşme başladı. Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelen iki lider arasında ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerindeki tavrının konuşulması bekleniyor.
İkinci tura 9 gün kala; seçimin seyrini yakından etkileyecek Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki görüşme Ankara'da başladı.
İki isim 13.32 itibarıyla Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu'na CHP Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti.
Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerindeki tavrının konuşulması bekleniyor.
ÖZDAĞ GÖRÜŞMEYİ KENDİSİ DUYURMUŞTU
14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5,17 ile yaklaşık 3 milyon oy alan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi ittifakı destekleyeceği merak konusu olurken; önceki akşam Flash Haber TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini kendisi duyurmuştu.
Özdağ, "Muhtemelen biz, Sinan Bey, Kemal Bey birlikte görüşeceğiz. Kemal Bey, bizim koyacağımız fikirler dizisini altılı masayla görüşecek" demişti.
Sinan Oğan da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yardımcısı Feramuz Üstün ile Ankara'da görüşmüştü. Oğan, New York Times'a verdiği mülakatta "Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak varken neden bakan olayım?" demişti.
OĞAN KARARINI BUGÜN AÇIKLAYABİLİR
Öte yandan cumhurbuşkanlığı ilk tur seçimlerinde yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan, ikinci tura ilişkin alacağı kararı bugün açıklayabilir.
Daha önce Twitter hesabından bir paylaşım yapan Habertürk sunucusu ve gazeteci Kürşad Oğuz, Oğan ile telefonda görüştüğünü belirterek kararın 19 Mayıs'ta açıklanacağını öne sürmüştü.
KILIÇDAROĞLU OĞAN'I ARAMIŞTI
14 Mayıs akşamı Kılıçdaroğlu, Oğan'ı telefonla arayarak aldığı oy oranı için tebrik etmişti.
Daha sonra söz konusu görüşmenin detaylarını anlatan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "O görüşme gayet olumlu bir görüşmeydi. Sayın genel başkanımız (Oğan'ı) tebrik etti" diye konuşmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın mektubu okununca yuhaladılar!
- İkinci turda kimi destekleyecek?
- Seçim sonrası not defterim
- Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması!
- Uğur Dündar’dan canlı yayında sert sözler
- Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sona erdi
- Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs isyanı: Böyle olmaz!
- Kredi kartı nakit avans kararı kaldırıldı
- AKP sözcüsünden Ekrem İmamoğlu'na gözdağı!
- YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı