Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ görüşmesi başladı

Yayınlanma: 19.05.2023 - 13:32

Güncelleme: 19.05.2023 - 14:19

İkinci tura 9 gün kala; seçimin seyrini yakından etkileyecek Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki görüşme Ankara'da başladı.

İki isim 13.32 itibarıyla Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu'na CHP Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti.

Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerindeki tavrının konuşulması bekleniyor.

ÖZDAĞ GÖRÜŞMEYİ KENDİSİ DUYURMUŞTU

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5,17 ile yaklaşık 3 milyon oy alan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi ittifakı destekleyeceği merak konusu olurken; önceki akşam Flash Haber TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini kendisi duyurmuştu.

Özdağ, "Muhtemelen biz, Sinan Bey, Kemal Bey birlikte görüşeceğiz. Kemal Bey, bizim koyacağımız fikirler dizisini altılı masayla görüşecek" demişti.

Sinan Oğan da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yardımcısı Feramuz Üstün ile Ankara'da görüşmüştü. Oğan, New York Times'a verdiği mülakatta "Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak varken neden bakan olayım?" demişti.

OĞAN KARARINI BUGÜN AÇIKLAYABİLİR

Öte yandan cumhurbuşkanlığı ilk tur seçimlerinde yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan, ikinci tura ilişkin alacağı kararı bugün açıklayabilir.

Daha önce Twitter hesabından bir paylaşım yapan Habertürk sunucusu ve gazeteci Kürşad Oğuz, Oğan ile telefonda görüştüğünü belirterek kararın 19 Mayıs'ta açıklanacağını öne sürmüştü.

KILIÇDAROĞLU OĞAN'I ARAMIŞTI

14 Mayıs akşamı Kılıçdaroğlu, Oğan'ı telefonla arayarak aldığı oy oranı için tebrik etmişti.

Daha sonra söz konusu görüşmenin detaylarını anlatan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "O görüşme gayet olumlu bir görüşmeydi. Sayın genel başkanımız (Oğan'ı) tebrik etti" diye konuşmuştu.