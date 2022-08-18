Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yaşamını yitiren Metin Çulhaoğlu’nun oğlu Sinan Çulhaoğlu’na başsağlığı telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Komite Üyesi Metin Çulhaoğlu’nun oğlu Sinan Çulhaoğlu’nu telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.
Türkiye’de 68 Kuşağı öncülerinden yazar Metin Çulhaoğlu, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu 75 yaşında yaşamını yitirdi.
Çulhaoğlu’nun cenazesi, bugün Ankara’daki İnşaat Mühendisleri Odası’nda (İMO) düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Metin Çulhaoğlu’nun oğlu Sinan Çulhaoğlu’nu telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Metin Çulhaoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.
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