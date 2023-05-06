Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Depremzedelerin Anayasal hakkı!
AKP'nin "CHP gelirse temeli atılan konutlar yapılmaz" iddiasına yanıt verdiği bir video yayımlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "İnanmayın, yalan söylüyorlar. Yapmak zorundayız zaten. Anayasa emrediyor. Onlar Anayasa falan tanımazlar ama, biz devleti kuran partiyiz. Bizde Anayasa'ya uyulur" dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime 8 gün kala yeni bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerin Anayasal Hakkı" notuyla paylaştığı videoya, "Sevgili halkım. Bugün depremzedelere seslenmek istiyorum. Kahramanmaraş merkezli depremlerde afeti felakete dönüştüren Saray'ın simsar ve aracı düzeninin yarattığı ihmaller zinciridir" ifadeleriyle başladı.
"İNANMAYIN, YALAN SÖYLÜYORLAR"
AKP'nin "CHP gelirse temeli atılan konutlar yapılmaz" iddiasına yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"İnanmayın, yalan söylüyorlar. Yapmak zorundayız zaten. Anayasa emrediyor. Onlar Anayasa falan tanımazlar ama, biz devleti kuran partiyiz. Bizde Anayasa'ya uyulur."
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