Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan yaşamını yitirdi
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan'ın cenaze töreni 14 Aralık Salı günü saat 16'da İstanbul Mustafa Kemal Cemevi'nde düzenlenecek.
Cenaze töreninin ardından Özdoğan'ın naaşı, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verilecek.
MANSUR YAVAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun halasının ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kıymetli halası Güllü Özdoğan’ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, Başkanımıza ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.
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