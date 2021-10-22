Kemal Kuruçay kimdir?
Seksenler dizisinde Seyfi karakterini canlandıran ve 59 yaşında yaşamını yitiren usta oyuncu Kemal Kuruçay, "Gurbetçiler" adlı dizideki Cemil rolü ile tanındı ve sevildi.
Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Müjdat Gezen sanat merkezi hocalarından ve kurucularındandır. 1989 yılından itibaren 90lı yılların başında Tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları "İstanbul Bura Mı" isimli birde sinema filmleri var.
Kemal Kuruçay, esas 1996 yılında ATV'de yayınlanan "Gurbetçiler" adlı dizideki Cemil rolü ile tanındı ve sevildi. Daha sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde rol aldı.
2002 yılında TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Engin Günaydın ile beraber başrolde oynadı. 2010 yılında Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini can verdi.
2014 yılında Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı yönetmeni ise Müfit Can Saçıntı olan "Mandıra Filozofu" adlı sinema filminde; Müfit Can Saçıntı,Rasim Öztekin, Begüm Öner, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu, ve Kemal Kuruçay paylaştı.
Video Haberler
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
En Çok Okunan Haberler
- Röportajda 'telefonunu göster' deyince...
- Akaryakıtta zam dalgası başlıyor
- ABD'den kritik Halkbank kararı
- Boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
- Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi
- Rıza Sarraf bulundu: İşte yeni ismi ve yeni işi
- Kavala'dan Erdoğan'a yanıt geldi
- Dolar/TL tahmini için sert güncelleme
- Gri liste kararı sonrası dolar fırladı
- Dizide 10 saniye göründü, hayatı değişti