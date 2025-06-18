Kemal Memişoğlu duyurdu: Sağlıkta 'yeni dönem'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkta illegaliteyle mücadele için dijital teftiş sistemini güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek dijital denetim seferberliği başlattıklarını dile getirdi.

"REDES'İ HAYATA GEÇİRDİK"

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sağlıkta İllegaliteyle Mücadele için Dijital Teftiş Sistemlerimizi Güçlendirmeye Devam Ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızca yürütülen rutin genel denetimlere ek olarak büyük bir dijital denetim seferberliğini başlattık. Bu doğrultuda, Teftiş Kurulumuz denetime ilişkin yeni yöntem ve teknikler geliştiriyor; etkinliği ve verimliliği artıran dijital teftiş sistemlerini hizmete sunuyor.

Yeni dönemde yüzde 90’ın üzerinde başarı oranına sahip Yeni Nesil Teftiş Sistemi olan “Risk Esaslı Denetim Sistemi”ni (REDES) hayata geçirdik. REDES, sağlık hizmeti sunumunda karşılaşılabilecek, insan sağlığı ve mali açıdan risk oluşturabilecek durumları veri analiz yöntemiyle tespit ederek söz konusu risklerin önlenmesine yardımcı oluyor. REDES bünyesinde 81 ilde 210 REDES temsilcisi bulunuyor."

"CAYDIRICILIK ARTTI"

"Merkez ve saha yöneticilerine tanımlanan yönetici ekranları aracılığıyla riskli bölgeler tespit ediliyor. Yeni denetim modeli ile denetim faaliyetlerinde dijital imkânlar daha etkin biçimde kullanılıyor; olası risklerin önüne geçilmesi sağlanıyor ve teftiş süreci hızlandırılıyor. 5 Aralık 2024 tarihinde çıkarılan Yönerge kapsamında REDES’in eğitim faaliyetlerine 81 ilimizde devam ediyoruz. Bugüne kadar 39 farklı ilde toplam 440 sağlık yöneticisine eğitim verildi. REDES’te izlenen yöntemlerin tanıtımı yapılarak hem bu alanda farkındalık oluşturuldu hem de olası risklere karşı caydırıcılık artırıldı."