Kemal Okuyan: Depremden koruyamıyorlarsa gidecekler iktidardan

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 16:07

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 16:07

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Halk TV'de gazeteci Şule Aydın'ın sunduğu "Kayda Geçsin" programına konuk oldu.

Okuyan'ın açıklamaları şu şekilde:

*Son bir ayda üçüncü kez Antakya'ya gittim. Diğer ikisinde deprem yoktu. Antakya'yı öyle görmek çok acı. Biliyorsunuz, Antakya tarihi açısından, kültürel dokusu açısından çok farklı bir kentimizdi. Antakya yok diyoruz, sürekli. Bir açıdan doğru. Ama şunu söylemeliyiz: Antakya'yı yaşatmamız gerekiyor.

*Şimdi duyuyoruz planları. Başka bir yerde kent kurma, Antakya'yı turistik bir sit alanına çevirip yerleşim olarak insanları uzaklaştırmaya yönelik planlardan söz ediliyor. Buna kesinlikle izin vermemek gerekiyor.

*Ne yapıp edip yıkılan kentlerimizin yakınlarına yerleşimleri taşımak gerekiyor. Çürük zeminli yerlere bina yapılmasın ama, öte yandan da o kentleri haritadan silme ve kentleri taşıma planları kabul edilebilir değil. Bilim ve siyaset burada yan yana gelip, yıkılan kentleri ayağa kaldırmalıyız. Türkiye'deki bazı kentlerin turistik bir sit alanına dönüştürülüp, bunun dışından kentin taşınmasını kabul edemeyiz. Üzerine düşünmemiz gereken bir tehlike. Aynı zamanda bu kentler hayatımızın bir parçası.

*Antakya çok acıklı bir fotoğraf sunuyor. Bunu diğer yerleri hafife almak için söylemiyorum. Aynı şey Adıyaman'ın merkezi için geçerli, Malatya için de Maraş için de geçerli.

*Değişen bir şey yok, bir organizasyon halen yok. Tabii ki birtakım faaliyetler daha fazla arttı, daha fazla insan katılmaya başladı, sahada asker ve polis daha fazla gözüktü, daha fazla sağlıkçı var. Ama organizasyon yok hala. Organize olma yeteneğini tamamen yitirmiş bir devletten söz ediyoruz. Bunu oturup sorgulamaları lazım.