Kemalist Aydınlanma Derneği’nden Anıtkabir’e çağrı

Kemalist Aydınlanma Derneği (KAD), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümü olan 27 Aralık’ta, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine sahip çıkmak amacıyla Anıtkabir’de gerçekleştirilecek “Milli Buluşma” için tüm yurttaşlara çağrıda bulundu.

Kemalist Aydınlanma Derneği, tüm yurttaşları 27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te Anıtkabir’e davet etti.

Kemalist Aydınlanma Derneği Sözcüsü Müftüoğlu tarafından yapılan açıklamada; Türkiye’nin üniter yapısının, ulus devlet niteliğinin ve anayasal kimliğinin korunmasının tarihsel bir sorumluluk olduğuna işaret edilerek, Cumhuriyet’in temel ilkeleri etrafında ortak bir duruş sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, buluşmanın; tam bağımsız Türkiye idealini vurgulayan, ulusal birlik ve Cumhuriyet’e bağlılığı ortaya koyan ortak bir duruş niteliği taşıdığı ifade edildi.

Çağrının; siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin, sivil toplumdan akademiye, sanattan yurttaş inisiyatiflerine kadar geniş bir toplumsal zeminde karşılık bulmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, PKK terör örgütü ve arkasındaki emperyalist odakların Türkiye üzerindeki planlarına karşı Türk milletinin kararlılıkla direnmeye devam edeceği belirtilerek, milli iradenin her türlü tuzağı boşa çıkaracak güçte olduğu ifade edildi. Kamuoyundan gizli yürütüldüğünün altı çizilen süreçlere, terörle müzakere tartışmalarına ve toplumun iradesi dışında şekillenen girişimlere karşı toplumsal bir refleks geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.

ÜNİTER DEVLET VE ANAYASAL KİMLİK VURGUSU

Kemalist Aydınlanma Derneği, açıklamasında; üniter devlet yapısına ve Anayasa’daki Türk kimliğine dönük her türlü tartışma ve girişime karşı durmanın, yurttaşlık bilincinin bir gereği olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin geleceğinin terör üzerinden şekillendirilmesine yönelik yaklaşımların kabul edilemez olduğu belirtilerek, bu tür girişimlerin şehitlerin aziz hatırasına saygısızlık anlamına geleceği vurgulandı. Kemalist Aydınlanma Derneği, Cumhuriyet’e ve ulusal birliğe sahip çıkmanın her yurttaşın anayasal hakkı olduğuna dikkat çekti.