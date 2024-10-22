Kemalizmin son kuramcılarından Kışlalı 25 yıl önce bombalı saldırı sonucu katledildi: Cumhuriyetin yılmaz savunucusuydu

Yayınlanma: 22.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.10.2024 - 04:00

Yürekli Kemalist Ahmet Taner Kışlalı, yazdığı bir yazı nedeniyle 13 Mayıs’ta, Akit gazetesinin hedefi oldu. Fotoğrafı basılan ve üzerine kırmızı çarpı atılan Kışlalı, 25 yıl önce 21 Ekim’de arabasına konan bombayla yaşamdan koparıldı. Kışlalı, katledilişinin 25. yıldönümü nedeniyle dün Başkent Ankara’da bir dizi etkinlikle anıldı. Kışlalı’nın evinin önündeki anma törenine CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çayyolu Şube Başkanı Özer Özcan, ADD Batıkent Şube Başkanı Kıyasi Aybak, ADD Gençlik Kolları Başkanı Nihat Arda Mercan, gazetemizin yazarlarından Işık Kansu ve Mustafa Balbay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve CHP Ankara Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar katıldı.

Kışlalı’nın evinin önündeki anmada konuşan Çankaya Belediye Başkanı Güner “Onu katledenler; Uğur Mumcu’yu, Bahriye Üçok’u, Muammer Aksoy’u, Necip Hablemitoğlu’nu hedef alanlar, sandılar ki onlar ayrıldığında bu düşünceleri savunan kimse kalmayacak ve onlar başarıya ulaşacak. Ama Cumhuriyet Devrimlerine sıkı sıkıya bağlı bizim önderimiz olan tüm aydınlarımız düşünceleriyle, fikirleriyle bundan sonra da yaşamaya devam edecek. Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri bu topraklarda sonsuza dek hüküm sürecek” dedi.

‘GENÇLİK SUSTUĞUNDA’

Kışlalı ailesi adına konuşma yapan yeğeni Levent Kışlalı, “Ahmet Taner Kışlalı deyince benim aklıma Atatürk ve Atatürkçülük geliyor, demokrasi geliyor. Onun şu sözlerini hiç unutmayacağım: ‘Gençlik sesini yükselttiğinde değil, asıl sustuğu zaman endişelenmek gerekir ülkenin geleceği için” ifadelerini kullandı.

Gazetemizin yazarı Işık Kansu ise “Ülkemiz bugün, 1923 devriminin tüm kazanımlarını yıkmayı, ulusal olarak bağımsız davranabilme, düşünme yetimizi yitirmemizi amaç edinmiş gerici, çıkarcı siyasal kadroların elindedir. Günümüzün iç karartıcı siyaset ortamını aşmanın akıllı ve tutarlı çıkışı mutlaka gerçekleşecektir. Toplumun ısrarla sürdürmekte olduğu 20 yılı aşkın bilinçli direnç bunu kanıtlamaktadır. İçimizde yanmakta olan Kuvayı Milliye ateşi bize güç vermektedir. Tüm Cumhuriyet şehitlerimizin anısı önünde vazgeçmeyeceğimize dair sözümüz ödev görevimizdir” dedi.

CHP’li Nazlıaka da “Kışlalı’yı anlayanlar ve ananlar azalmıyor, çoğalıyor çünkü onu öldüremediler. Bizler ‘kindar ve dindar’ nesil yetiştirmek isteyenlerden değil, aklı hür, fikri hür ve vicdanı hür nesiller yetiştirmek isteyenlerdeniz. Karanlığa inat aydınlığı savunanlarız” ifadelerini kullandı.

‘UMUDU HEDEF ALDILAR’

CHP’li Ayça Çağlar ise “Kışlalı’nın katledilmesi ne ilkti ne de son olacaktı. Aydın cinayelerinin devamı niteliğindeki kumpas davalarla da bu kez sadece aydınları değil, Cumhuriyetimizin geleceğini ve bizlerin ülkemize olan umudunu hedef aldılar” diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Akdoğan Kışlalı’nın katledilmeden dört gün önce Fethullah Gülen ile ilgili yazdığı yazıya dikkat çekerek “Kışlalı’nın hedef aldığı bu isimler onun ölümünden bir süre sonra bu ülkede darbe yapmaya kalktı” dedi.

ADD Gençlik Kolları Başkanı Mercan ise şunları söyledi: “Bugün bizim mücadelemiz yalnızca Kışlalı’yı katledenlerle değil, Kışlalı’ya işaret eden, Atatürkçülüğe karşı kin ve nefret besleyen zihniyetin devamı olan AKP iktidarıyladır.”

ÖZGÜR ÖZEL MESAJ PAYLAŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından “Değerli akademisyen, bilim insanı Cumhuriyetin ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Ahmet Taner Kışlalı’yı hain bir suikastla aramızdan ayrılışının 25’inci yılında saygıyla anıyorum” paylaşımı yaptı.

‘DÜŞÜNCELERİ YOLUMUZU AYDINLATIYOR’

Cumhuriyet aydını, gazeteci, yazar ve eski Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, CHP Samsun İl Başkanlığı tarafından Onur Anıtı önünde yapılan basın açıklamasıyla anıldı. CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Kışlalı’nın düşüncelerinin hâlâ yol gösterici olduğunu ve Türkiye’nin aydınlık geleceği için mücadele edenlerin onun mirasını yaşatacağını vurguladı. Özdağ, “Onu katleden zihniyet, Türkiye’nin aydınlık geleceğine olan inancını sarsamamıştır” dedi.

