Kemalpaşa’da orman yangını
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Nif Dağı’nda orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilerek yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde sınırlarında yer alan ve Ödemiş’e kadar uzanan Nif Dağı’nın Gelindağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Gelen ihbar üzerine bölgeye intikal eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak 4 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 6 yangın müdahale ile alevlere müdahale etti.
Yangın, 4 saatte kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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