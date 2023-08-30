Kemalpaşa’da orman yangını

Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:24

Güncelleme: 30.08.2023 - 11:09

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde sınırlarında yer alan ve Ödemiş’e kadar uzanan Nif Dağı’nın Gelindağı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Gelen ihbar üzerine bölgeye intikal eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak 4 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 6 yangın müdahale ile alevlere müdahale etti.

Yangın, 4 saatte kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.