Kemençe çalarak validen 'silah ruhsatı' istedi

Yayınlanma: 01.09.2023 - 10:33

Güncelleme: 01.09.2023 - 10:34

Bartın’ın Amasra ilçesinde denizlerdeki av sezonunun başlaması nedeniyle düzenlenen programda sahne alan kemençeci Yaşar Tepe, yapılan konuşma ve edilen duaların ardından sahne aldı.

PROTOKOLE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Kemençe çalarak programa katılan protokole doğaçlama övgüler yağdıran kemençe ustası Yaşar Tepe, konserin son bölümünde ise silahı için Vali Nurtaç Arslan’dan ruhsat istedi.

Amasra’da yaşayan Tepe, kemençe çalarak, "Tüfeğim omuzuma o lazım, bu lazım. Ya bak sayın valim bana bir ruhsat lazım. Ana bana, vay bana. Kıvrandım yana yana. Vallah silah ruhsatı verecekmişsin bana. Dere güzel akayı. Mor menekşe kokayı. Bakın bizim Vali ne de güzel bakayı" diye silah ruhsatı için yaptığı başvurunun onaylanmasını istedi.

Kemençeci Tepe’nin isteği ve protokole övgüleri ise zaman zaman davetlileri güldürdü.