Kemeraltı Çarşısı'nda yangın
İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinde yangın çıktı
İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kızlarağası Hanı'nın karşısında 871 Sokak'taki bir iş merkezinin ikinci katında bulunan bijuteri işletmesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Yangın nedeniyle yoğun dumanın oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.
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