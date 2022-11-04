Kemerköy’de iş makinelerini engellemek isteyen yurttaşlar abluka altına alındı

04 Kasım 2022 Cuma, 21:01

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin, Demirören Grubu’nun borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devredilen İstanbul Göktürk’teki 224 bin metrekarelik araziyi yapılaşmaya açmasının ardından başlayan çalışmalar devam ediyor.

Araziye konut inşa edilmesine karşı direniş başlatan mahalleli, itirazlarını bugün de sürdürdü.

Bir sitenin duvarının yıkılarak şantiye yapılacağı iddiasının ardından yurttaşlar, iş makinesinin önünde durarak yıkıma engel olmak istedi.

Bunun üzerine polis ve çevik kuvvet ekipleri, mahalleliyi kalkanlarla abluka altına aldı. Bu sırada polis, bir kişiyi gözaltına almaya çalıştı ama yurttaşlar izin vermedi. Polis müdahalesiyle yurttaşların uzaklaştırmasıyla iş makinesi de duvarın bir kısmını yıktı.

MÜDAHALE SIRASINDA BİR KADIN FENALAŞTI

Polisin müdahalesi sırasında bir kadın fenalaştı ve kontrol için ambulansa götürüldü. Sloganlarla ve düdük çalarak duvarın arkasında saatlerce bekleyen mahallelinin direnişi üzerine iş makinesi operatörü de çalışmayı yarıda bıraktı.

Ekipler ve iş makinesi alandan uzaklaştı.



