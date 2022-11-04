Kemerköy’de iş makinelerini engellemek isteyen yurttaşlar abluka altına alındı
Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na geçen İstanbul’un Göktürk Mahallesi’ndeki Kemerköy Sitesi Golf Sahası’na, Emlak Konut GYO’nun inşa edeceği proje için iş makineleri bugün de çevik kuvvet polisleri eşliğinde çalışmalara devam etti. Özel mülke ait olan bir sitenin duvarının yıkılarak şantiye alanı yapılmak istenmesi üzerine mahalleli tepki gösterdi. Mahalleliyi abluka altına alan polis, yurttaşları uzaklaştırırken müdahaleden etkilenen bir kadın fenalaştı.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin, Demirören Grubu’nun borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devredilen İstanbul Göktürk’teki 224 bin metrekarelik araziyi yapılaşmaya açmasının ardından başlayan çalışmalar devam ediyor.
Araziye konut inşa edilmesine karşı direniş başlatan mahalleli, itirazlarını bugün de sürdürdü.
Bir sitenin duvarının yıkılarak şantiye yapılacağı iddiasının ardından yurttaşlar, iş makinesinin önünde durarak yıkıma engel olmak istedi.
Bunun üzerine polis ve çevik kuvvet ekipleri, mahalleliyi kalkanlarla abluka altına aldı. Bu sırada polis, bir kişiyi gözaltına almaya çalıştı ama yurttaşlar izin vermedi. Polis müdahalesiyle yurttaşların uzaklaştırmasıyla iş makinesi de duvarın bir kısmını yıktı.
MÜDAHALE SIRASINDA BİR KADIN FENALAŞTI
Polisin müdahalesi sırasında bir kadın fenalaştı ve kontrol için ambulansa götürüldü. Sloganlarla ve düdük çalarak duvarın arkasında saatlerce bekleyen mahallelinin direnişi üzerine iş makinesi operatörü de çalışmayı yarıda bıraktı.
Ekipler ve iş makinesi alandan uzaklaştı.
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