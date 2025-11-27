Kenan Doğulu, Petrol Ofisi Grubu’nun yeni marka yüzü oldu

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Kenan Doğulu, Petrol Ofisi Grubu’nun “Siz Ne İsterseniz O” kampanyasının yeni döneminde markanın reklam yüzü oldu. İş birliği kapsamında gerçek bir hikâyeden uyarlanan reklam filmi ve Doğulu’nun kampanya için özel olarak bestelediği “Sen Ne İstersen O” şarkısı kampanyanın ilk adımı olarak duyuruldu.

Uzun soluklu iş birliği çerçevesinde, Petrol Ofisi’nin Anadolu’ya yayılacak konser projeleri de planlanıyor. Kampanyanın tanıtımı, Kenan Doğulu, Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu, CMO’su Murat Zengin ve reklam kampanyasının yaratıcı sürecini üstlenen TBWA\Istanbul CEO’su Burcu Kayımtu katılımıyla paylaşıldı.

Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

"Petrol Ofisi Grubu için yeni bir dönem başlıyor. Sektördeki liderliğimizin gücüyle daha çevik, inovatif ve dinamik bir kimlikle performansı ön plana aldığımız bir sürece girdik. Bu dinamizmi Kenan Doğulu’nun enerjisi ve yaratıcılığıyla buluşturabilmekten mutluyuz."

CMO Murat Zengin ise kampanyanın stratejik boyutuna değinerek, “Kenan Doğulu ile ilk kampanyamızı V/Max ürünümüzün relansmanına ayırdık. Ancak bu sadece bir reklam kampanyası değil. Anadolu’ya yayılacak konser projeleriyle Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerle buluşacağız ve onlara sanatla unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.

Kenan Doğulu de iş birliğiyle ilgili duygularını şöyle aktardı:

"Petrol Ofisi gibi Türkiye’nin her noktasına dokunan köklü bir markayla aynı hikâyede buluşmak benim için çok kıymetli. Bu yolculuğun ilk adımını, sahnede yaşadığım gerçek bir anıdan yola çıkarak kurguladık ve izleyen herkesin kendinden bir parça bulacağı sıcak bir hikâye anlattığımıza inanıyorum."

TBWA\Istanbul CEO’su Burcu Kayımtu kampanyanın yaratıcı sürecine ilişkin, “Artık sadece ürün anlatmak yetmiyor; tüketicinin yolculuk hikâyesine dokunmak ve duygusal bağ kurmak önemli. Kenan Doğulu ile yollarımız bu noktada kesişti” dedi.

Kampanyanın ilk adımı olarak yayımlanan reklam filmi, 29 Kasım’da yayınlanacak ve Doğulu’nun filme özel bestelediği “Sen Ne İstersen O” şarkısı da dijital platformlarda lansman öncesi dinleyiciyle buluştu.

Ayrıca, Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi (POTEM) tarafından geliştirilen Yeni V/Max Kurşunsuz 95, yüzde 32’ye kadar tork artışı, yüzde 26’ya kadar güç artışı ve yüzde 5’e varan ivmelenme artışı ile araç performansını artırıyor. Kampanya, hem sanatsal hem de teknolojik yenilikleri bir araya getirerek geniş bir etki yaratmayı hedefliyor.