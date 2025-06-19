Kendi belediyesinden cami alıyor, CHP’li belediyeleri reddediyor: SGK borçlarında çifte standart

AKP yönetimindeki Zeytinburnu Belediyesi, Belediye Meclisi'nde alınan kararla oy çokluğuyla alınan kararla; 2 cami, bir polis merkezi ve bir ortaokul, Maliye Hazinesi'ne devretti.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin teklif ettiği 572 taşınmazdan ise yalnızca biri kabul edilmişti. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan eski CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, AKP iktidarının amacının kendi belediyelerinin borçlarını sıfırlamak olduğunu belirterek “Minareyi çalan kılıfını hazırlar misali. Amaç kendi belediyelerini rahatlatmak ama bizim belediyelerimize gelince ekonomik değeri olan arsaları bile kabul etmiyorlar” dedi.

AKP yönetimindeki Zeytinburnu Belediyesi, Belediye Meclisi'nde alınan kararla oy çokluğuyla alınan kararla; 2 cami, bir polis merkezi ve bir ortaokul, Maliye Hazinesi'ne devretti. Belediyenin vergi borçlarını kapatmak üzere gerçekleştirdiği devir işlemi sonucunda, Konyalı Hacı Veyiszade Camii, Konyalı Camii, Merkezefendi Polis Merkezi ve Acil Sağlık Hizmet Noktası ve Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Ortaokulu hazineye devredildi.

Kararla birlikte iktidarın SGK borçlarındaki ayrımı tekrar gündeme geldi. İktidar, kendi belediyesinden camii veya çeşitli yapıları kolaylıkla devralırken, CHP’li belediyelerde ince eleyip sık dokuyor. Ya mahsuplaşma teklifini kabul etmiyor, kabul etse de düşük bedelle satın almayı kabul ediyor. En yakın örneği, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) gerçekleşti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, “SGK’ye bol miktarda gayrimenkul göstermemize rağmen kabul etmiyorlar. Kabul etmelerinin sebebi belli. Sayın Cumhurbaşkanı’nın televizyonda, ‘Bunları silkeleyin’ diyerek CHP’li belediyelerin başarılı çalışmalarının önüne geçmek, engel olmak için” diyerek tepkisini dile getirmişti. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre ise, ABB’nin teklif ettiği 572 taşınmazdan yalnızca biri kabul edildi.

'NE YAPARLARSA YAPSINLAR, BAŞARAMAYACAKLAR'

Belediyeler arasındaki ayrımcılığa ilişkin Cumhuriyet’e konuşan eski CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, “CHP’li belediyelerin gayrimenkullerini kabul ediyorsa bile değerinin çok altında almaya çalışıyorlar. Ama tabii ki kendi belediyelerinde camii de okul da kendi değerinin çok üstünde kabul ediliyor. Hatta kamuya ait arsalar önce belediye mülkiyetine geçiriliyor, sonra tekrar alınıyor. Çok ciddi bir haksızlık ve hukuksuzluk var” dedi.

AKP iktidarının amacının kendi belediyelerinin borçlarını sıfırlamak olduğunu belirten Torun, “Minareyi çalan kılıfını hazırlar misali. Amaç kendi belediyelerini rahatlatmak ama bizim belediyelerimize gelince ekonomik değeri olan arsaları bile kabul etmiyorlar. CHP’li belediyelerin elini kolunu bağlamak, vatandaş karşısında itibarsızlaştırmak, zaman zaman yargıyla, devlet imkanlarıyla korkutmak, kaynaksız bırakarak hizmet üretememesini sağlamak için her türlü işlemi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar” ifadelerini kullandı.