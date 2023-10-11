Kendilerini 'hakim' olarak tanıtıp emekli öğretmen çifti dolandırdılar!
Kırklareli'nde kendilerini 'hakim' olarak tanıttıkları emekli öğretmen çiftin ziynet eşyaları ve parasını dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İ.K. ile S.K. çiftinin telefonda kendilerini "hakim" olarak tanıtan kişilere 750 bin lira değerindeki altınları ile 150 bin lira teslim ettiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerin 26 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinin ardından çiftin ziynet eşyası ile paralarını alan şüphelilerin İ.A. ile Z.S. olduğu tespit edildi.
İki şüphelinin, ekiplerin takibiyle İstanbul'da yakalanarak Kırklareli'ne getirildiği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hamas'ın verdiği süre doldu
- Dolar 120 TL'ye dayanacak!
- Trollere devlette kadro!
- Şimşek'ten emekli zammı açıklaması
- Bahçeli ve Erdoğan’a 3 soru yöneltti!
- Galatasaray'da 'forma' krizi!
- İYİ Parti 'tezkere' kararını açıkladı
- ABD'ye 'uçak gemisi' tepkisi
- Turizm amaçlı konut kiralama düzenlemesi Meclis'te
- Muharrem İnce'den Erdoğan'a destek