Kendilerini 'hakim' olarak tanıtıp emekli öğretmen çifti dolandırdılar!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 12:18

Güncelleme: 11.10.2023 - 12:18

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İ.K. ile S.K. çiftinin telefonda kendilerini "hakim" olarak tanıtan kişilere 750 bin lira değerindeki altınları ile 150 bin lira teslim ettiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin 26 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinin ardından çiftin ziynet eşyası ile paralarını alan şüphelilerin İ.A. ile Z.S. olduğu tespit edildi.

İki şüphelinin, ekiplerin takibiyle İstanbul'da yakalanarak Kırklareli'ne getirildiği aktarıldı.

