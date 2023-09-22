Dolandırıcılık yöntemleri ifşa oldu... Mail hesaplarını ele geçirerek 210 milyon TL dolandırdılar!

İstanbul'da yabancı şirketlerin mail hesaplarını ele geçiren dolandırıcılar, kendi hesaplarına 210 milyon lira aktardı. Polis ekipleri, 9 şüpheliye yönelik yaptıkları operasyonda, 6 şüpheliyi yakaladı.

DHA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:50
Dolandırıcılık yöntemleri ifşa oldu... Mail hesaplarını ele geçirerek 210 milyon TL dolandırdılar!
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İstanbul'da bazı kişilerin banka hesaplarına yurt dışından yüklü miktarda para girişi olduğunu fark eden banka yetkilileri durumu emniyetle paylaştı. Bankanın ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerin yurt dışında bulunan kişi ve şirket mail adreslerini ele geçirerek yapılacak olan ihracat ve ithalat işlemlerine ait ödemeler sırasında kendi banka hesaplarına yönlendirip para transferi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin hesaplarına 210 milyon lira geldiğini belirleyen ekipler bu sabah 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere 9 şüphelinin kaldığı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken yapılan aramada 177 bin lira para ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürüldü.


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