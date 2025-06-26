Kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp, milyonluk vurgun yaptılar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; kendilerini "polis" ve "savcı" olarak tanıtan kişilerin, 11 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

26 milyon 750 bin TL menfaat temin ederek 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi, gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, firari 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 4’ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılık, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ancak haklarında adli kontrol kararı verilen şüpheliler için itirazda bulundu.



