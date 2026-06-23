Kendini 'genel başkan' olarak tanıtıp AVM'de denetim yaptı: 6 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendini, 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan F.A.'nın alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüldü.

Görüntüler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

F.A. hakkında, 'Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan gözaltı kararı ile arama ve el koyma işlemlerine yönelik talimat verildi.

F.A. ile birlikte görüntülerde yanında bulunan E.V., S.A.A., M.G., E.V. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Soruşturma sürdürülüyor.