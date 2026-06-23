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Kendini 'genel başkan' olarak tanıtıp AVM'de denetim yaptı: 6 şüpheli gözaltına alındı

Kendini 'genel başkan' olarak tanıtıp AVM'de denetim yaptı: 6 şüpheli gözaltına alındı

23.06.2026 11:50:00
Güncellenme:
DHA
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Kendini 'genel başkan' olarak tanıtıp AVM'de denetim yaptı: 6 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtıp, alışveriş merkezinde denetim yapan F.A. ve yanındaki 5 kişi, gözaltına alındı.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendini, 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan F.A.'nın alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüldü.

Görüntüler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

F.A. hakkında, 'Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan gözaltı kararı ile arama ve el koyma işlemlerine yönelik talimat verildi.

F.A. ile birlikte görüntülerde yanında bulunan E.V., S.A.A., M.G., E.V. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Soruşturma sürdürülüyor. 

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