Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: İçki yasağı ve tesettürle ilgili dini ahkamı iptal ettim

15 Eylül 2022 Perşembe, 21:25

Kendisini "Mesih" ilan eden Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarcı, katıldığı bir Youtube programında içki yasağı, tesettür ve hareme ilişkin açıklamaları gündem oldu. "Benim bazı haramları helal kılmaya yetkim var" diyen Mezarcı, "İçki yasağıyla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Tesettür, harem, selam onunla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Kadınlar artık mecbur değil. Dolayısıyla dininizi güncelleyin..." dedi.

Hasan Mezarcı, Bana Göre TV'nin Youtube kanalında Katarsis X-TRA’ya konuk oldu. “Ben Mesihim” açıklamasıyla gündem olan ve tartışılan Hasan Mezarcı çocukluğunu, ilk gençliğini, ilahiyat fakültesi yıllarını, Refah Partisi dönemindeki milletvekilliğini ve cezaevi yıllarını anlattı. İlk vahiyin kendisine geldiğini iddia ettiği dönemi, mesih olduğunu açıklamasını ve kendisine yapılan “akli dengesi bozuk”, “kafir” gibi yakıştırmaları Uzman Psikolog Gökhan Çınar’a yorumladı.

"BAZI HARAMLARI HELAL KILMAYA YETKİM VAR"

Kendisine Allah’tan gelen bilgilerle "dini güncellediğini" öne süren Hasan Mezarcı, şunları söyledi:

"Benim Mesih olduğumu Allah pek çok kişiye de gösteriyor. Diğer peygamberlerden farklı olarak... Bana Allah Musa'nın turda ne yaşadığını teorik olarak değil adeta yaşatarak gösterdi. İş Kur'an'a gelince Müslümanlar, Muhammed'i aradan çıkarıyorlar... Ya Allah'ı konuşturuyorlar. Vallahi yalan söylüyorlar. Hz. Muhammed böyle bir şey söylemedi. Benim bazı haramları helal kılmaya yetkim var. İçki yasağıyla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Tesettür, harem, selam onunla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Kadınlar artık mecbur değil. Dolayısıyla dininizi güncelleyin... Hayatım boyunca hiç bir tarikata, cemaate, örgüte, partiye sempati duymadım. Özgürlüğümü kısıtlayacak hiçbir yapıyla yürüyemem"