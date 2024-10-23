Kendini savcı olarak tanıttı: 390 bin TL dolandırdı

Yayınlanma: 23.10.2024 - 12:35

Güncelleme: 23.10.2024 - 12:36

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde yaşayan R.V. (69) isimli kişiyi arayan kimliği belirlenemeyen şahıs kendini savcı olarak tanıttı.

Adına para çekildiğini söyleyerek, parayı çeken kişilere operasyon yapacaklarını belirten şahıs, R.V.’den para istedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kendini savcı olarak tanıtan şahsa inanan R.V. hesabındaki 390 bin TL’yi gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan R.V., karakola giderek şikayetçi oldu.

Şahsın tespitine yönelik çalışma başlatıldı.