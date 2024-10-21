TSPB'den dolandırıcılık uyarısı: IBAN teyit edilmeden para göndermeyin!
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, IBAN ile para transferi yapanları dolandırıcılık uyarısı konusunda bilgilendirdi. Yatırımcıların yetkili kurumların IBAN bilgilerini teyit etmeden para göndermemeleri gerektiği vurgulandı.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), telefon ve sosyal medya üzerinden artan dolandırıcılık vakalarına karşı yatırımcıları uyardı. Yapılan açıklamada, yetkili kurumların isimleri, logoları ve sahte aracılık belgeleri kullanılarak yatırımcıların yüksek getiri vaatleriyle dolandırıldığı belirtildi.
IBAN BİLGİLERİ TEYİT EDİLMELİ
Yatırımcıların bu tür dolandırıcılıklara itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı. Sermaye piyasası mevzuatına göre, Türkiye'deki yatırımcıların işlemlerinin sadece Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş kurumlar aracılığıyla yapılabileceği ifade edildi. SPK’nın yetkisi dışında yapılan işlemler izinsiz faaliyet olarak kabul ediliyor.
Ayrıca, yatırımcıların IBAN bilgilerini yetkili kurumlardan teyit etmeleri gerektiği belirtildi. Yetkili kurumların iletişim bilgileri, resmi internet siteleri ve SPK’nın resmi web sitesinde kontrol edilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı temkinli olunması ve şüpheli durumlarda ilgili kurumlarla iletişime geçilmesi önerildi.
YAPAY ZEKAYA DİKKAT
Yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılık işlemleri konusunda da uyarıda bulunuldu. Dolandırıcılar, sahte sosyal medya hesapları ve videolarla, tanınmış kişilerin isimlerini ve logolarını kullanarak sahte içerikler oluşturuyor. Yatırımcıların bu tür asılsız içeriklere itibar etmemeleri gerektiği hatırlatıldı. Yatırımcılar, SPK tarafından yetkilendirilen kurumların listesini "www.spk.gov.tr" adresinden kontrol edebilir.
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