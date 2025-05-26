Kendisine 1,2 milyon lira maaş bağlamıştı: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi görevden alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından görevden alındı. Çiftçi'nin kendisine 1,2 milyon TL'ye yakın bir aylık geliri döner sermaye ile sağladığı öne sürüldü. İddialara göre akademisyenlere yapılmayan üniversitenin kaynaklarından yapılan ödemeler rektör tarafından kişisel kazanç için kullanıldı.

AKADEMİSYENLERDEN HAK ARAMA YAZISI

Üniversitenin akademisyenlerinin rektörün uygulamalarıyla ilgili “Bu bir hak arama yazısıdır” başlığıyla yaptığı açıklamada Çiftçi hakkında ciddi usulsüzlük iddialarına yer verildi.

1 MİLYON 200 BİN TL MAAŞ!

Akademisyenlerin duyurusunda Çiftçi’nin yasa gereği iki farklı döner sermaye ek ödemesi alabildiği, ancak bu sınırı aşarak aylık yaklaşık 1 milyon 200 bin TL kazanç sağladığı ifade edildi.

Akademisyenler, bu miktarın dört yıl boyunca sistematik biçimde ve memur zam oranlarına göre artırılarak ödendiğini ileri sürdü. Diğer yandan geçmiş yıllara ait kârlar ve kurum giderleri için ayrılan fonların da bu ödemeler için kullanıldığı iddiasına yer verildi.

10 YILLIK BİRİKİM 2 YILLIK GÖSTERİLDİ

Açıklamada kurumun 10 yıllık birikiminin, son iki yılda 'yeni gelir' gibi gösterilerek, rektöre tavan düzeyde ödeme yapılmasında kullanıldığı dile getirildi. Ayrıca usülsüzlüğe karşı çıkan Döner Sermaye İşletme Müdürü’nün görevinden alınıp alt kadroya indirildiği ve sonunda emekliliğe zorlandığı bilgisine de yer verildi.

DÖNER SERMAYEDEN AKADEMİSYENLERİN PAYINI KESTİ

Çiftçi’nin görev süresinde döner sermaye gelirlerinden akademisyenlere yapılan ödemelerde kesinti yaptığı öne sürüldü. 2021’e kadar gelire akademisyenlere yapılan ek ödemelerin bu tarih itibariyle yapılmadığı iddia edildi.

GÖREVDEN ALINDI

İddiaların akademisyenler tarafından dillendirilmesi sonrası Nefes gazetesinin haberine göre, dört yıl boyunca rektörlük görevini sürdüren Rektör Çiftçi, hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialar nedeniyle görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Mevlüt Karataş rektör olarak atandı.