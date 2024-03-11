Yer: Samsun... Dilenci taklidi yapıp yüz binlerce liralık hırsızlık yaptılar!

Samsun’da cerrahi maske ve eldiven kullanıp dilenci gibi davranarak girdikleri binadaki kilitli olmayan kapıları açarak 725 liralık hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:06
Yer: Samsun... Dilenci taklidi yapıp yüz binlerce liralık hırsızlık yaptılar!
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde farklı zamanlarda cerrahi maske ve eldiven takarak dilenci gibi girdikleri apartmanda kilitli olmayan kapıları açarak girdikleri dairelerden hırsızlık yapan şüphelilere operasyon düzenledi.

İKİ TUTUKLAMA DÖRT ADLİ KONTROL

600 bin liralık ziynet eşyası ve 125 TL para çalan altısı kadın sekiz şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli serbest bırakılırken, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. ve R.Y tutuklandı, B.Y., B.V., P.A. ve 17 yaşındaki Ü.E. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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