Kendisine şiddet uygulayan eşini öldürdüğü için yargılanan Çilem Doğan’ın cezası onandı

05 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Yargıtay, kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan eşi Hasan Karabulut’u öldüren ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Çilem Doğan’ın (30) cezasını onadı. Doğan, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Siz 8 yaşındaki bir çocuğu ve bütün kadınları hapsettiniz. Erkek adaletten bir şey beklemedik, beklemiyoruz” dedi. Adana’da yaşayan Çilem Doğan, 8 Temmuz 2015’te, eşi Hasan Karabulut’u (33), şiddet gördüğü ve kendisini fuhuşa sürüklemek istediği gerekçesiyle öldürmüştü. Ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Doğan, “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay tarafından cezası kesinleştirilene kadar 50 bin lira kefaletle serbest bırakılmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Doğan hakkında verilen 15 yıl mahkûmiyet kararını onadı. Doğan, verilen karar sonrası tekrar cezaevine girecek.

Doğan’ın avukatlarından İsa Ayanoğlu, “Yerel mahkemenin kararı, açık ve yanlışları olan çok kötü bir karardı. Bu kararı Yargıtay 5’te 3 çoğunlukla onadı. Karar hem bizi, hem Çilem’i, hem de onu seven insanları üzdü. Kadına şiddet dosyalarında gördüğümüz o erkek egemen bakış açısını burada da görmüş olduk. Kararın onanması, erkek şiddetini özendirici olmuştur” dedi. Ayanoğlu, karar düzeltme için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracaklarını ayrıca Anayasa Mahkemesi’ne başvurma imkânları olduğunu belirterek tüm yolları deneyeceklerini aktardı. Avukat Ayşe Zilan ise “Çilem o gün eşini öldürmeseydi belki de kendisi ölecekti” dedi.

Sosyal medya hesabından mektup yayımlayan Çilem Doğan ise “Biz kadınlar ‘kirpiğimiz yere düşmesin’ diye omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Kızım Mina Su, siz kadınlara emanet. Kadın mücadelesi kazanacak” dedi.