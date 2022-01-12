Kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalışan erkeği bıçakladı
Malatya’da bir erkek, takibe alarak taciz etmeye çalıştığı kadın tarafından bıçaklandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, üzerindeki bir durakta hastaneye gitmek için otobüs bekleyen İ.K.’ye aracı ile yaklaşan M.B., genç kadını taciz etmeye başladı.
Durumdan rahatsız olan genç kadın bölgede bulunan ikametine doğru ilerken, M.B, peşinde gittiği İ.K.’yi taciz etmeyi sürdürdü.
EKMEK BIÇAĞIYLA YARALADI
Ara bir sokağa girdiklerinde M.B., genç kadına saldırırken, İ.K. ise çantasında çıkardığı ekmek bıçağı ile M.B.’yi bacağından yaraladı. Polis ekiplerini arayan genç kadın yardım isterken olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler genç kadını ekip aracına alırken, yaralı şahıs ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan M.B.’nin daha önceden de İ.K.’ye yönelik taciz girişimlerinde bulunduğu genç kadın tarafından polis ekiplerine belirtilirken, olayda kullanılan bıçakla birlikte gözaltına alınan genç kadın polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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