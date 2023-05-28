Kendisini AKP'li müşahit gibi gösteren kadın hakkında tutanak tutuldu
Beykoz'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy sandıklarının kurulduğu Gündoğdu Nene Hatun İlkokulu'nda sahte AKP müşahit kartı taşıyan kadın hakkında tutanak tutuldu.
Beykoz Belediyesi meclis üyesi ve AKP Beykoz seçim bölgesi sorumlusu Serkan Seçkin, Gündoğdu Nene Hatun İlkokulu'nda AKP müşahidi olduğunu söyleyen kadınının yanına gittiğini, müşahit kartına baktığında sadece isminin yazılı olduğunu gördüğünü, sandık ve TC kimlik numaralarının olmadığını söyledi.
"KADIN KARTI YIRTMAYA ÇALIŞTI"
Karta bakmak istediğini anlatan Seçkin, "Elime aldığımda sahte olduğunu, böyle bir müşahidin görevlendirilmediğini kendisine beyan ettim. 'Hayır ben kesinlikle AK Parti'nin müşahidiyim. Kartımı bana geri verir misin?' dedi. Polis olaya müdahale etti. Kadın kartı yırtmaya çalıştı. Polis de kadın hakkında tutanak tuttu" dedi.
AKP'Lİ YETKİLİDEN PİŞKİN AÇIKLAMA
Müşahit kartlarından 3-4 tanesinin eksik olduğunu belirten Seçkin, şöyle devam etti:
"Belli ki herhalde bir yerden bir şekilde kendileri bu kartı temin etmişler. Üzerlerinde kendi isimlerini yazıyorlar. Beykoz ilçesinden bile olmadıklarını öğrendik. Yapmış oldukları işgüzarlıkla sahtekarlıkla AK Parti'nin ismini kullanarak AK Parti'nin müşahit kartlarını kullanarak, bizim müşahitlerimizi olumsuz yönde etkileyerek, karşı tarafa oy devşirmenin, belki de etkilemenin peşindelerdi."
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