Kendisini başkası gibi gösterdi, 19 suç kaydı ortaya çıktı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kimlik kontrolünde polislere kendisini M.Y. olarak tanıtan şahsın S.Y. olduğu tespit edilirken, zanlının hakkındaki 19 suçtan 28 yıl 49 gün hapis cezası nedeniyle yakalama kararı olduğu belirlendi.

İHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:24
Kendisini başkası gibi gösterdi, 19 suç kaydı ortaya çıktı
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İl Emniyet Müdürlüğü Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Paşa Pınarı Caddesi üzerinde yapılan uygulama sırasında kimlik kontrolü ve GBT sorgulaması esnasında üzerinde kimlik olmayan bir şahıs kendisini M.Y. olarak tanıttı. Şahsın durumundan şüphelenen ekipleri, yapılan sistemsel sorgulama ve detaylı araştırma neticesinde kendisini M.Y. olarak tanıtan şahsın; 12 ayrı şantaj, 2 ayrı kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, 2 ayrı sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, birer adet cinsel taciz, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve hakaret olmak üzere 19 ayrı suçtan toplamda 28 yıl 49 günlük hapis cezası nedeniyle yakalama kararı olan S.Y. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


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