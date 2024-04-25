Arapça vekâlet için yeni suç duyurusu

İstanbul Esenyurt’taki Fi Tower sitesinde, Arapça vekâlet krizi ile patlak veren gerilim dinmiyor.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 25.04.2024 - 04:00
Arapça vekâlet için yeni suç duyurusu
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İddiaya göre 2022’de mevcut site yönetimi sahte ve Arapça vekaletnamelerle yönetimi ele almıştı. Site yönetimi seçimleri sırasında site sakinlerden F.K., seçim sırasında Arapça vekâletlerden birini yırtarak tepki gösterdi. Olayın ardından site yönetimi ve avukatı suç duyurusunda bulunurken F.K., “mala zarar verme” ve “dolandırıcılık” iddiasıyla ifadeye çağrılmıştı. Site sakinleri yönetim seçimini yargıya taşımış, Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi davanın reddine karar vermişti.

Dokuz site sakini yönetim hakkında “güveni kötüye kullanma ve özel evrakta sahtecilik” suçlamasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir suç duyurusu daha yaptı. Söz konusu suç duyurusunda, “Bu şaibeli ve evrakta sahtecilik suçunu oluşturduğunu düşündüğümüz vekâletnamelerle, toplantıya başlarken divan kurulu usulüne uygun bir şekilde oluşturulmamış ve divan başkanı seçimi usulüne uygun yapılmamıştır. Dolayısıya oy sayımı şeffaf ve usulüne uygun bir vaziyette gerçekleştirilmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Suç duyurusunda kat maliklerinin yapılan harcamalardan haberdar edilmediği de belirtildi.


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