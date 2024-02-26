Kendisini durduran polislere 'Hayırdır devrem?' dedi, yakalandı

Yayınlanma: 26.02.2024 - 11:26

Güncelleme: 26.02.2024 - 11:26

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu ve polis olarak tanıtan H.D.’nin peşinde düştü. Ekipler söz konusu şüphelinin aracının önünü keserek durdurdu.

“POLİS ÖNÜNÜ KESTİ, POLİS KARTI GÖSTERDİ”

Aracının önü kesilen H.D., “Hayırdır devrem?” diyerek sahte polis kimliğini gösterdi. Ekipler H.D.’yi araçtan indirerek gözaltına aldı.

“EVİNDEN CEPHANELİK VE SAHTE MİT VE POLİS KARTLARI ÇIKTI”

Gözaltına alınan şüphelinin evinde de arama yapan polisler, Milli İstihbarat Teşkilatı kimlik kartı, 2 polis kimliği, 2 sahte plaka, ruhsatsız 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 1 balta, 706 kurusıkı mermisi ve 592 av tüfeği mermisi ele geçirdi.

“KENDİMİ KORUMAK İÇİN BU KİMLİKLERİ TAŞIYORUM”

Sahte polis kimliği ile yakalanan H.D. emniyetteki ifadesinde, ”Ben klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahaller pek tekin değil. Kendimi korumak için yaptığım bu kimlikleri taşıyorum” diyerek kendisini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.