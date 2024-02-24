Evinden 39 litre sahte içki çıktı: Gözaltına alındı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 21:25
Evinden 39 litre sahte içki çıktı: Gözaltına alındı
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.S'nin evinde sahte içki imal ettiği bilgisine ulaştı.

Zanlının evinde yapılan aramada 39 litre sahte içki, 2 anason aroması, bir içki aroması ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

T.S. gözaltına alındı.


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