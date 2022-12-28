Kendisini polis diye tanıttı, üzerinden sahte basın kartı çıktı
Konya'da sahte basın kartı taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaalanındaki güvenlik noktasında kendisini polis olarak tanıtıp yakınlarını karşılamak için içeriye girmeye çalışan Fatih T'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerindeki aramada, iki sahte basın karıyla bir sahte dernek kartı ele geçirildi.
İKİNCİ OLAY EGM ADINA
Kentte, otomobilinde Emniyet Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş sahte basın kartı bulunduran Kazım A. da yakalandı.
Her iki şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Şüpheliler hakkında, TCK'nin 262. maddesinde düzenlenen ve 3 aydan 2 yıla kadar hapsi öngören "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
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