Basın Kartı Komisyonu'nda dikkat çeken isimler! AKP'li isimler ve yandaş gazete temsilcileri var

10 Haziran 2022 Cuma, 18:04

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet Komisyonu'ndaki konuşmasında Basın Kartı Komisyonu'ndaki görevlere ilişkin olarak şunları söyledi:

KOMİSYONDA AKP'Lİ İL BAŞKAN YARDIMCISI VAR

"Basın Kartı Komisyonu meselesinde, İletişim Başkanlığı’nı basın kartı verme ve iptal etme konularında tam yetkili kılıyorsunuz. Komisyonunda görev yapan 9 kişi var ve o kompozisyon neymiş bir bakalım.

İletişim Başkan Yardımcısı Zahid Bey, İletişim Başkanı Danışmanı Mücahid Eker, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Star yazarı ve aynı zamanda AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökce, Anadolu Ajansı Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editör Yardımcısı Hasan Bey, Daily Sabah Yayın Yönetmeni İbrahim Zahid Bey, Doğuş Yayın Grubunun Ankara Temsilcisi Baran Bey, AKP Ankara Büyükşehir ve Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan…

BASIN MESLEK ÖRGÜTLERİNİN ŞİKAYET ETMEMESİNİ NASIL BEKLİYORSUNUZ?

Böyle bir taksimat. Oturup ondan sonra “Ya, bu arkadaşlar adil işler yapıyorlar, herkese eşit mesafedeler, objektif kriterleri uyguluyorlar” Siz yapıyı böyle kurduktan sonra, bu kadar basın meslek örgütünün şikâyet etmemesini nasıl bekliyorsunuz, ben onu anlayabilmiş değilim."