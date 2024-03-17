Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden uzun namlulu silahlar çıktı: Şüpheliler hareket halindeki araçtan atladı

İstanbul Bahçelievler'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan, içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilden uzun namlulu silahlar çıktı. Arıza yapan otomobili terk ederek yaya olarak kaçan 2 kişiden 1'i yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 07:57
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden uzun namlulu silahlar çıktı: Şüpheliler hareket halindeki araçtan atladı
Abone Ol google-news

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, plakasız olarak seyir halinde olan bir otomobili fark eden polis ekipleri, aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen durmayarak kaçmaya başlayan otomobil kasisten geçtiği sırada arıza yaptı. Bunun üzerine otomobili terk eden şüpheli 2 kişi, yaya olarak uzaklaşmaya başladı.

Polis ekipleri kaçan 1 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, kaçan diğer şüpheli ise izini kaybettirdi. Polis, şüphelilerin terk ettiği otomobilde yaptığı incelemede uzun namlulu silah ele buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinden sonra silahlar ve otomobil detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Öte yandan polis kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.


BAHçelievler haberleri dur ihtarı haberleri silahlı baskın haberleri

İlgili Haberler

İş hanına uzun namlulu silahlarla baskın: Patronu sordular

İş hanına uzun namlulu silahlarla baskın: Patronu sordular
Şırnak’ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı

Şırnak’ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı
Uzun namlulu silah kapı döşemesinden çıktı!

Uzun namlulu silah kapı döşemesinden çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor
Son dakika... İzmir’de lojistik firmasının soğuk hava deposunda korkutan yangın!

Son dakika... İzmir’de lojistik firmasının soğuk hava deposunda korkutan yangın!
Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı

Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı
Diskalifiye edilmesine neden olmuştu! Pınar'ın Survivor All Star'dan elendiğini gören Sema Aydemir'in paylaşımı gündem oldu

Diskalifiye edilmesine neden olmuştu! Pınar'ın Survivor All Star'dan elendiğini gören Sema Aydemir'in paylaşımı gündem oldu
Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor

Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor
İstanbul'daki vahşette flaş gelişme... Bir ceset daha bulundu!

İstanbul'daki vahşette flaş gelişme... Bir ceset daha bulundu!
Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’

Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’