Kendisini polis olarak tanıtmış, Nagehan Alçı'yı suçlamıştı: Rasim Ozan Kütahyalı'nın o mesajları yeniden gündemde

Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı 18 Mayıs tarihinde tutuklandı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın soruşturma dosyasında eski eşi Nagehan Alçı ile ortak hesaplara ait para hareketlerinin incelendiği öne sürüldü. Gelişmelerin ardından Nagehan Alçı, "Ben Rasim'den hiç para almadım çocuklar için, çok alacağım var. Yaşadıklarına dair ne hissedeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

O MESAJLAR YENİDEN GÜNDEM OLDU

Rasim Ozan Kütahyalı’nın profil fotoğrafını polis logosu yaparak Nagehan Alçı'yı “vatan haini” olarak suçladığı mesajlar ise yeniden gündem oldu.

Onlar TV'de gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Nagehan Alçı'nın boşanma davasına ilişkin sunduğu delilleri paylaştı.

Kütahyalı'nın buradaki mesajlarında kendisini 'Umur Zahiyoğlu' adlı bir polis memuru olarak tanıttığı ve Nagehan Alçı'yı "Yunan ajanı" olmakla suçladığı görüldü:

“Ben Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'na görevli bir polis memuruyum. Koruma şubede görevliyim, Nagehan Alçı denen Yunan yandaşı sözde gazeteci vatan hainidir."

Konuyu gündeme taşıyan Barış Pehlivan ise Kütahyalı'nın ortaya çıkan mesajlarının ardından, "Sonra gidiyor eski eşinin Yunanistan Başkonsolosluğu'nda görevli biriyle ilişki yaşadığından bahsediyor. Teker teker anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Rasim Ozan, bir polis memurunun adını kullanarak eski eşini MHP’ye mensup bir yazara şikayet ediyor. Ya hani bu gerçekten şeytanın aklına gelmez" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rasim Ozan Kütahyalı'nın MHP MYK üyesi Mustafa Ertekin'e attığı mesajlar ilk olarak 2024 yılında gündeme gelmişti.

KRT TV’de bir programa çıkan Ertekin'in yanında bulunan konuklar arasında Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı da yer almıştı. Kütahyalı'nın Alçı’nın konuk olduğu programa katılan Ertekin’e kendisini polis olarak tanıtıp başka bir hattı üzerinden mesajlar attığı görülmüştü.